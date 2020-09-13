نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطارات مصر تبدأ عرض "رحلة سائح في مصر" (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت شاشات عرض مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، في عرض الفيلم الدعائي "رحلة سائح في مصر"، تمهيدًا لعرضه بجميع المطارات المصرية.

وقال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن عرض الفيلم يأتي في إطار التعاون بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني، وهو يهدف للترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة، وإلقاء الضوء على الإجراءات الاحترازية المطبقة في المطارات والمنشآت الفندقية والمواقع والمتاحف الأثرية للحفاظ على سلامة السائحين والمواطنين والعاملين في القطاع السياحي.

من جانبه، رحب الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني بهذه المبادرة، مؤكدًا أن عرض هذا الفيلم الدعائي بالمطارات المصرية يدعم مساعي وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار في تشجيع السياحة الوافدة إلى جمهورية مصر العربية كما يبعث رسالة طمأنينة إلى جميع دول العالم بتطبيق أعلى مستويات الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المطارات والمقاصد السياحة المصرية.

الجدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار، كانت قد أطلقت فيلم "رحلة سائح في مصر" في أواخر يونيو الماضي قبيل استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر، اعتبارًا من أول يوليو الماضي، في إطار الحملة الدعائية التي دشنتها تحت عنوان "Same Great Feelings"، على منصات التواصل الاجتماعي المصرية والعربية والدولية. وقد حقق الفيلم أكثر من ١٦٠ مليون مشاهدة في حوالي شهر.