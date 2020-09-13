القوى العاملة : تحصيل 7 ملايين جنيه مستحقات لمصريين بالأردن

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، تسوية مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، لعدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، ومعاشات الضمان، مؤكدا تحصيل مبلغ 458 ألفا و215 دولارا، ما يصل إلى نحو 7 ملايين و221 ألفاً و468 جنيها مصريا.





وقال هيثم سعدالدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، فى بيان رسمى، إن وزير القوى العاملة كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول. وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه فى كل المجالات مع الملحق العمالى طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالى فى العاصمة الأردنية عمان، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسؤولى الشركات وأصحاب الأعمال التى تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر، خلال يوليو الماضى، عن اعتماد عقود وتأشيرات العمل بإجمالى 45 عقدا وتأشيرة عمل تم اعتمادها. وأوضح الملحق العمالى بعمان أن إجمالى الشكاوى التى وصلت للمكتب بلغت 14 شكوى، تم تسوية 3 شكاوى منها وديا، و11 شكوى تم تحويلها للقضاء، وإجراء نحو 950 زيارة ولقاء واستشارة لـ20 جهة حكومية، وزيارتين لأصحاب الأعمال، وعقد 3 لقاءات مع التجمعات العمالية، والرد على 900 استشارة عمالية فى المكتب وعبر الهاتف.

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