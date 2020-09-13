القوى العاملة : توفير فرص عمل لـ4297 شابا فى الشرقية

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الأحد، تعيين 4297 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى فى محافظة الشرقية، تضمنت 17 من ذوى القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، و2418 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة.





أضاف الوزير، فى بيان رسمى، أن مديرية القوى العاملة فى الشرقية فضت إضراب 875 عاملا من خلال المكاتب المختصة، بعد تحقيق مطالب العمال بالعودة إلى عملهم مرة أخرى. وأشار مدحت الغمراوى، مدير المديرية، فى تقرير للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر أغسطس الماضى، إلى أن المديرية استخرجت 3180 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية. وأكدت الغمراوى، أن المديرية أجرت مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 448 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ما أسفر عن تحرير 263 محضر سلامة وصحة مهنية وغلق 53 منشأة، وفى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 1189 منشأة، وتحرير 231 محضرا لمخالفة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

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