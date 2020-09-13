محكمة استئناف القاهرة تكلف إبراهيم الصياد برئاسة المكتب الفنى

أصدر المستشار عبده أحمد عطية الأودن، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارًا، اليوم الأحد، بتكليف المستشار إبراهيم أحمد الصياد، الرئيس بالمحكمة، برئاسة المكتب الفنى وتسيير الأعمال.





وجاء القرار رقم 8 لسنة 2020 بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى التفويض الصادر عن الجمعية العمومية المستشارى ولصالح العمل ينظم العمل بالمكتب الفنى للمحكمة على النحو التالى:

يختص المستشار إبراهيم أحمد الصياد، الرئيس بالمحكمة، برئاسة المكتب الفنى والمتابعة والإشراف على جميع أعمال أعضاء المكتب الفنى بمقر المحكمة والمأموريات التابعة لها، وعرض ما يستلزم عرضه علينا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، بما يحقق صالح العمل.

كما يختص بمتابعة القضايا المنتدب فيها قضاة التحقيق للوقوف على مدى إنجاز التحقيقات فى آجال مناسبة، والعمل على تلافى ما قد يطرأ من معوقات أثناء التحقيقات وتعطل إنجازها فى وقت مناسب، ومتابعة مدد ندب قضاة التحقيق، ومواعيد تجديدها، وعرض ما يرى إصداره من قرارات فى هذا الشأن وما نرى إسناده إليه من أعمال أخرى أو موضوعات لإبداء الرأى فيها.