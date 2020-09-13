الاهتمام بتدريس اللغة الإيطالية فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يعكس قوة العلاقات الثنائية بين البلدين

فى إطار تزايد العلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة التى تربط بين مصر وإيطاليا بصفتها العضو المؤسس فى الاتحاد الأوروبى تولى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اهتماماً خاصاً بتدريس اللغة الايطالية وتضعه فى اولوية اهتماماتها بتوجيه من خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ليتم ذلك من خلال قسم اللغة الايطالية بكلية اللغات والترجمة بالجامعة حيث أن اللغة الايطالية تتميز بسهولة وسرعة تعلمها.

صرح بذلك الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن قسم اللغة الايطالية بكلية اللغات والترجمة يستخدم أحدث أساليب التعليم والتعلم من خلال نخبة مختارة من أساتذة اللغة الأيطالية وأضاف رئيس الجامعة أن المركز الثقافى الايطالى بالقاهرة يعد شريكا رئيسياً فى العديد من الانشطة والفعاليات الثقافية التى يقوم بها القسم وفق برنامج متكامل يستهدف فى المقام الأول تأهيل طلاب وخريجى القسم للالتحاق بالدراسة فى جامعة روما "لاسابينسا".

ومن جانبها، قالت الدكتورة نجلاء محمود عواض عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إن قسم اللغة الإيطالية بالجامعة انتهى بالفعل من توقيع مجموعة من اتفاقيات التبادل الطلابى مع كبرى الجامعات الإيطالية مما يتيح لطلاب القسم دراسة فصل دراسى كامل فى إيطاليا، الى جانب تنظيم دورات صيفية للطلاب بجامعة "باليرمو"، حيث التحق عدد من خريجى القسم للحصول على درجة الماجستير والدكتوراة فى الجامعات الإيطالية.

وأشارت الدكتورة نجلاء محمود عواض الى تنوع فرص العمل لخريجى القسم بمرتبات مجزية فى مجالات السياحة ومكاتب الترجمة والوكالات الصحفية والتدريس بالمدارس الثانوية حيث يدرس اللغة الإيطالية سنويًا حوالى 60 ألف طالب ، مع امكانية التعيين فى وظيفة معيدين بالقسم وممثلى خدمة العملاء بشركات الكول سنتر العالمية العاملة بالقاهرة.



الدكتور محمد العزازى



خالد الطوخى