وزير الاتصالات: عرضنا على الرئيس ملف رقمنة الأراضى.. تفاصيل

أكد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة سوف تلعب دورا كبيرا خلال الفترة القادمة فيما يخص ملف رقمنة الأراضى.
وقال طلعت، فى تصريحات خاصة، إنه عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى هذا الأمر، ومن ناحيته سوف يشكل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لجنة لمتابعة الأمر.
وأضاف أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سوف يكون دورها رقمنة الأمر من خلال وضع قاعدة بيانات جغرافية ووضع كل بيانات العقارات بها.
وأوضح أن الوزارة أيضا سوف تلعب دورا فى عملية إصدار التراخيص.
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