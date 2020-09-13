صور .. وزيرة التضامن تفتتح فرع الشهيد أحمد منسى بمقر رسالة فى الدقى

افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الأحد، فرع الشهيد أحمد منسى بأحد مقرات جمعية رسالة للأعمال الخيرية، فى مصدق بالدقى، بحضور الدكتور شريف عبد العظيم مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية.





وقالت الوزارة فى بيان عبر صفحتها على فيس بوك، إن إطلاق اسم الشهيد على المقر يأتى تخليدا لذكرى الشهيد المنسى قائد معركة البرث.

وأعربت القباج عن سعادتها لتواجدها هذا اليوم فى جمعية رسالة؛ حيث ثمنت الدور الذى تقوم به الجمعية على مدار 20 عاماً من العمل ليس فقط الإنسانى ولكن التنموى الأصيل بما يحمله من معنى فقد بدأت كنشاط طلابى وتطوع ووصلت إلى 60 فرعاً على مستوى الجمهورية.

وأضافت أن تسمية هذا المبنى باسم الشهيد أحمد منسى وهو رمز للبطولة، وتعد البطولة أيضا فى كافة ميادين العمل فكل من يحمل قلم وفأس يجاهد، ونحن جميعاً نعمل فداء للوطن.

ولفتت القباج إلى أن العمل التنموى يتطلب العمل بروح الفداء فهذه الروح هى ى تبنى الأوطان.

كما أثنت القباج على الروح التى شاهدتها بين الشباب فى هذا المبنى، والعمل التطوعى الذى يقومون به سواء فى خدمة ذوى الإعاقة وتنمية الشباب ومحو الأمية، وأضافت: "نحن داخل مبنى يحمل كل معانى البناء فنحن لا نبنى فى الحجر ولكننا نبنى فى البشر".

من جانبه، أعرب الدكتور شريف عبد العظيم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية، عن فرحته واعتزازه بإطلاق اسم الشهيد أحمد منسى على أحد مقرات جمعية رسالة للتعبير عن مدى امتنانه وفخره ببطولاته.

وشدد على أن الجمعية منذ بدء إنشائها لم تتوانى عن دورها المجتمعى، ودائمًا تكون صاحبة السبق، كما ساهمت جمعية رسالة فى حل أزمة كورونا حيث قامت بإطلاق تحدى الخير لاحتواء تداعيات الفيروس على الطبقات الأكثر احتياجا من عمال اليومية والحرف اليدوية التى ستتأثر بشده بانقطاع أعمالها، وقد ساهمت المبادرة فى مساعدة مئات الآلاف من الأسر المتضررة.