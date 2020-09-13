التموين توقع اتفاقية لجذب استثمارات إيطالية بـ السلاسل التجارية

شهد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، توقيع مذكرة تفاهم بين شركتى "Grg" المصرية ومجموعة "sopria" القابضة الإيطالية، لافتتاح سلاسل تجارية فى الأسواق المصرية.





وتعد الشركة القابضة الإيطالية من كبرى الشركات الإيطالية المنتجة والموزعة للمنتجات الغذائية فى إيطاليا وأوروبا، وتحتوى المجموعة على شركات "crai " و"retail modeling"، ومصر ثالث دولة خارج إيطاليا بعد سويسرا ومالطا تفتح الشركة أسواقا بها.

وعقد عشماوى، اجتماعا عبر تقنية "فيديو كونفرانس" مع أنجلو كاليندو، نائب رئيس الكونفدرالية الإيطالية، وعيسى إسكندر، المدير الإقليمى للكونفدرالية الإيطالية، وتامر جودة، المدير العام لمجموعة "جى آر جى" المصرية، وأليساندرو جاسبارو، العضو المنتدب لمجموعة سابريا، وفى حضور فرانسيسكو باجنينى، المدير التجارى بالسفارة الإيطالية فى مصر.

وأكد مساعد أول وزير التموين، خلال الاجتماع، أن وزارة التموين لديها اهتمام بالغ فى تيسير كل الإجراءات للمستثمرين فيما يتعلق بإنشاء المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية الكبرى، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحا أن توقيع مذكرة التفاهم هو ثمار المؤتمرات التى عقدت فى "نابولى" والقاهرة، خلال الأشهر الماضية، تحت رعاية وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة بالتنسيق مع الكونفدرالية الإيطالية، وبمشاركة كبار المستثمرين فى إيطاليا وأوروبا.

وأشار إلى أن مصر أصبحت لديها فرص استثمارية كبيرة ومتنوعة، وأن الأرباح والعوائد الاستثمارية تفوق مثيلتها فى الدول الأخرى، وفقا لتقارير الهيئات الاقتصادية الدولية، والتى أعلنت أن النمو فى الاقتصاد المصرى قد يفوق حاجز الـ4٪؜، وأن معدلات نمو الاقتصاد المصرى تعد من ضمن أكبر دول العالم نموا، بالإضافة إلى المناخ الأمن للاستثمار حاليا، كما أن السوق المصرية واعدة، وتحتاج لضخ المزيد من الاستثمارات الضخمة فى قطاع التجارة الداخلية، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية على الاستثمار لصالح المستثمر والمطور، مؤكدا أن المناخ الاستثمارى الراهن فى مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة لمزيد من الاستثمارات.

وأوضح التحالف المصرى الايطالى الجديد فى مجال السلاسل التجارية، أن التعاون والرغبة بين الطرفين يأتى انعكاساً للمجهود الكبير الذى قام به جهاز تنمية التجارة الداخلية خلال العامين الماضيين، والتى بدأت بتوقيع خطاب تفاهم مع الكونفدرالية الايطالية للتنمية الاقتصادية، والتى تحتوى تحت مظلتها أكثر من 10 الاف شركة ومقرها نابولى، وعمل التموين على جذب الاستثمارات الايطالية لمصر، آخرها المنتدى الاقتصادى الثانى الذى نظمته القاهرة، نهاية ديسمبر الماضى، والذى أقيم تحت رعاية رئيس الوزراء، ونظمه جهاز تنمية التجارة الداخلية برعاية وزارة التموين والكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية.

وقال جوسيبى رومانو، رئيس الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية، إنه سعيد للغاية بأن تبدأ الكونفدرالية بتحقيق باكورة مشروعاتها فى مصر، والتى ستليها مول كبير للمودة والفاشيون الإيطالى الشهير، وأنه اختار مصر كاول دولة إفريقية عربية لكى تكون مقرا لأول مشروع من سلاسل "السوبرماركت الإيطالية"، وهذا يرجع إلى الأمان والاستقرار من خلال رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال الدكتور عيسى إسكندر، مدير المرصد المتوسطى للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمعهد أوريسبيس ومدير الكونفدرالية الايطالية للتنمية الاقتصادية فى الشرق الأوسط ودول الخليج، إن اليوم بالتوقيع بين مجموعة أسواق مصر وبين مجموعة "سابورى دى إيطاليا"، والتى تعنى الطعم الإيطالى، أن تتويج العمل الذى بدأ من العام الماضى فى نابولى و"جايتاط والمنتدى الاقتصادى الثانى فى القاهرة، ديسمبر الماضى، وبانة عمل شاق تم إنجازة فى اصعب مرحلة مر بها العالم اجمع ولكن كما علمنا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وما نراه من خلال إنجازاتة الفرعونية حتى من خلال التعايش مع فيروس كورونا أعطانى القوة والدفعة للاستمرار فى تنفيذ هذا المشروع.