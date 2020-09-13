عاجل .. المصريين الأحرار يؤكد المشاركة فى انتخابات مجلس النواب

ويدعو الحزب، عبر بيان، جميع المصريين لممارسة حقهم الدستورى فى اختيار من يمثلهم ويعبر عن طموحات الدولة المصرية بعد ثورة ٣٠ يونيو. ويأتى ذلك استمرارا لنهج حزب المصريين الأحرار فى دعم العملية السياسية.

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