الإسكان : تخصيص 81 قطعة أرض فى 23 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية

وحسب بيان نقلته الصفحة الرسمية لـ مجلس الوزارء، عبر فيس بوك، قال الدكتور عاصم الجزار، إنه تمت الموافقة على تخصيص 16 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، و3 قطع بمدينة 6 أكتوبر، و9 قطع بمدينة العاشر من رمضان، و7 قطع بمدينة السادات، و4 قطع بمدينة العبور، وقطعتين بمدينة الشروق، و3 قطع بمدينة أكتوبر الجديدة، و9 قطع بمدينة برج العرب الجديدة، وقطعتين بمدينة بدر، وقطعتين بمدينة الشيخ زايد، و5 قطع بمدينة دمياط الجديدة، وقطعة بمدينة 15 مايو.
وشملت أيضًا: قطعة بمدينة العبور الجديدة، و3 قطع بمدينة بنى سويف الجديدة، و4 قطع بمدينة سوهاج الجديدة، وقطعتين بمدينة حدائق أكتوبر، وقطعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقطعتين بمدينة الفيوم الجديدة، وقطعة بمدينة ملوى الجديدة، وقطعة بمدينة المنيا الجديدة، وقطعة بمدينة النوبارية الجديدة، وقطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، وقطعة بمدينة سوهاج الجديدة.
كما وافق مجلس الإدارة على مذكرة بشأن آلية التعامل على الأراضى الواقعة داخل حدود القرار الجمهورى رقم (249) لسنة 2016 والخاص بمدينة العبور الجديدة، فيما يخص الأراضى الزراعية المسجلة التى لم يتم إثبات الجدية عليها، وكذلك الأراضى الزراعية المؤجرة التى تطلب تحويل عقود الإيجار إلى عقود تمليك بسداد المستحقات عينيا.
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