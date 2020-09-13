وزيرة الهجرة تستقبل سفير العراق في مصر لبحث التعاون المشترك في ملف...

وزيرة الهجرة: نرحب بنقل التجربة المصرية في التعامل مع المغتربين للعراق الشقيق

السفير العراقي: نتطلع للاسفادة من التجربة المصرية في ملف المهاجرين خلال تلك المرحلة

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية؛ لمناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات والتجارب في ملف المهاجرين.

من جانبها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بالدكتور أحمد نايف الدليمي، مؤكدة في بداية حديثها على قوة وعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، والتي تضرب بجذورها في عمق التاريخ، لافتة إلى أن هذه اللقاءات الثنائية تأتي في إطار التعاون الثلاثي بين الأشقاء مصر والعراق والأردن، التي تهدف لتحقيق تطلعات الشعوب الثلاثة.

التفاصيل عبر موقعنا :

http://www.emigration.gov.eg/DefaultAr/Pages/newsdetails.aspx?ArtID=875