وزير النقل يتفقد محطتي رمسيس والمنيا وورش عربات السكة الحديد بالمنيا

<<<الفريق مهندس كامل الوزير :

.... تطوير فوري لمحطة وورش عربات السكك الحديدية بالمنيا

وتعميم نماذج أكشاك بيع المنتجات المتواجدة بمحطة رمسيس على كافة محطات الجمهورية

..... الانضباط والإنتاجية واحترام الركاب ركائز العمل بالسكة الحديد

خلال جولته اليوم لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل بمحافظة المنيا تفقد الفريق مهندس كامل الوزير-وزير النقل محطة رمسيس للسكك الحديدية بالقاهرة حيث تفقد الوزير الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر واطمئن على تقديم كافة التسهيلات للركاب وشاهد الوزير العربتين النموذج الهيكلي الخاص بصفقة تصنيع وتوريد عدد 6 قطارات من شركة تالجو الإسبانية وحيث سيتم توريد اول قطار اعتباراً من مارس 2021، وذلك ضمن خطط تطوير وتحديث أسطول هيئة السكك الحديدية.

ووجه الوزير قيادات السكك الحديدية، بضرورة الحرص على انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات و الالتزام باستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا سواء في المحطات أو القطارات مع الحرص على التزام العاملين بالسكة الحديد وكذلك الركاب للكمامات الطبية ووجه وزير النقل بضرورة الاحترام الكامل للركاب في مختلف المواقف وان يكون خدمة الراكب وتسهيل تنقله على خطوط السكك الحديدية اولى اهتمامات كافة العاملين بالسكة الحديد مشدداً انه لن يسمح بأي خطأ في حق اي راكب

كما التقى وزير النقل بعدد من الركاب الذين أشادوا بالانتظام الملحوظ في مواعيد قيام ووصول القطارات وكذلك التحسن الكبير في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب خاصة مع دخول القطارات الجديدة للخدمة وأوضح الوزير أنه بعد وصول 100جرار سكة حديد جديدة وتوالي وصول الدفعات الجديدة من صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة والتي وصل منها حتى الآن 68 عربة وحيث سيصل شهريا 35عربة جديدة ستكون الخدمة المقدمة أكثر تميزا خاصة وأن ذلك يأتي بالتزامن مع تطوير محطات ومزلقانات السكك الحديدية ومع تنفيذ مشروعات تطوير نظم الاشارات علي مختلف الخطوط لافتا إلى أن كل هذه المشروعات ستساهم في استمرار حدوث طفرات هائلة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب

ثم استقل الفريق مهندس كامل الوزير قطار 980 المتجه من القاهرة إلى المنيا حيث اطمئن على مستوى الخدمة المقدمة وعلى نظافة القطار وشدد على التعامل الجيد مع كل الركاب

وفي محطة المنيا للسكك الحديدية كان في استقبال وزير النقل محافظ المنيا حيث تفقد الوزير المحطة ووجه بالتطوير الشامل بحيث يشمل التطوير الأرصفة والمباني والساحة الخارجية كما وجه بسرعة استبدال أكشاك بيع المنتجات المتواجدة بالارصفة بنماذج الأكشاك المنفذة في محطة مصر وتعميم هذه الأكشاك على كافة محطات الجمهورية

ثم تفقد وزير النقل ورش عربات السكة الحديد المنيا المتخصصة في عمل عمرات العربات المطورة حيث شاهد الوزير عدد من العربات قبل إجراء العمرات لها وقبل تطويرها وكذلك عدد من العربات التي تم الانتهاء من تطويرها وعمل العمرات لها حيث أكد ان الوزارة تهتم إلى جانب تصنيع وتوريد عربات جديدة بتطوير الأسطول الحالي من العربات باستمرار لتقديم خدمة متميزة لجمهور الركاب

ووجه الوزير بزيادة إنتاجية الورشة التي تبلغ 29 عمرة، شهريا ( عمرة عمومية لعدد 25 عربة وعمرات اسمية لعدد4 عربات)

وفي لقائه بالعاملين أكد الوزير ان الانضباط والإنتاجية هما ركيزة العمل في الورشة وأنه سيتم تدعيمها بالفنيين المتخصصين وأفضل المعدات ضمن خطة الوزارة لتدعيم وتطوير كافة الورش خاصة وأن الورش والعامل البشري هما اساس نجاح منظومة السكك الحديدية

جدير بالذكر أن ورش عربات السكك الحديد بالمنيا أنشئت عام 1908 و تبلغ مساحتها 11 فدان