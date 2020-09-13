مصر للطيران تسير 26 رحلة دولية وداخلية واستثنائية.. غدا

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 26 رحلة دولية ، غدا الاثنين ، لعدة وجهات بالخارج ، بخلاف رحلاتها الاستثنائية ، والرحلات الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وقالت مصر للطيران في بيان صحفي ، اليوم الأحد ، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلى كل من باريس، لندن، ميلانو، اسطنبول، نيروبي، الخرطوم، بيروت، البحرين، الشارقة، و 3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى أبوظبي، و٤رحلات استثنائية إلى كل من جدة، أبها، الرياض، الدمام، و6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من أسوان، الأقصر، بالإضافة إلى رحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 2100 راكب.

وتلتزم المطارات المصرية بقرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات ، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .