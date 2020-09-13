«فيفا» يحتفي بمحمد صلاح لتسجيله رقما قياسيا جديدا بعد «هاتريك» افتتاح الدوري

احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بتسجيل النجم المصري محمد صلاح رقما قياسيا جديدا خلال مسيرته مع ليفربول بعد تسجيله ثلاثة أهداف في المباراة الافتتاحية للريدز بالدوري الإنجليزي، فضلا عن دعمه لزميله في المنتخب والنادي الأهلي مؤمن زكريا في أزمته الصحية بعد تسجيل الهدف الثالث.

الفيفا على تويتر

ونشر "فيفا" صورة محمد صلاح على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق قائلا: "أول لاعب من ليفربول على الإطلاق يسجل في اليوم الافتتاحي من البريمييرليج لأربع 4 مواسم على التوالي. اللاعب التاسع 9 فقط الذي يسجّل ثلاثية في اليوم الافتتاحي من موسم البريمييرليج. الاحتفالية تشجيعاً منه لنجم الأهلي مؤمن زكريا".

وعلى جانب آخر، كشف سجاك سوارت، أسطورة أياكس أمستردام الهولندى، عن رغبة مواطنه رونالد كومان مدرب برشلونة فى ضم الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول إلى صفوف البارسا هذا الصيف، وقال سجاك سوارت وكيل الأعمال الهولندى وأسطورة أياكس السابق فى تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي إكسبريس"، "أعرف أن كومان يريد محمد صلاح، وأعلم أن صلاح يرغب فى الرحيل".

وأضاف سوارت، "لا أستطيع الكشف عن ذلك، ولن أخوض فى أى تفاصيل أخرى، لكن صدقنى فقط أننى أعرف"، وساهم النجم المصرى محمد صلاح فى تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المنتهى 2019/2020، لأول مرة منذ 30 عاماً.

وتألق محمد صلاح بشكل لافت فى المباراة الافتتاحية لفريق ليفربول ضد ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي مساء أمس، السبت، وأحرز "هاتريك" خلال اللقاء الذى انتهى بفوز الريدز 4/3 على ملعب "أنفيلد".

ووصل النجم المصرى محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، إلى الهاتريك الثالث له فى الدوري الإنجليزي، بعد تسجيله ثلاثية، فى شباك ضيفه فريق ليدز يونايتد، فى المباراة التى حسمها الريدز، بنتيجة 4 – 3، والتى جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب "أنفيلد"، فى الجولة الأولى من الموسم الجديد للبريميرليج، ونجح محمد صلاح، فى تسجيل 3 أهداف "هاتريك"، فى شباك ليدز يونايتد، فى الدقائق 4، 33 و 88 من زمن المباراة، ليقود الريدز، لفوزا ثمينا، فى افتتاح الدوري الإنجليزي، وأصبح محمد صلاح، ثانى أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للهاتريك، فى الدوري الإنجليزي، برصيد 3 مرات، بالتساوى مع النجم الإيفوارى السابق لفريق تشيلسي، ديديه دروجبا، والتوجولى إيمانويل أديبايور، مهاجم أرسنال ومانشستر سيتي السابق، وسجل الفرعون المصرى الهاتريك الأول فى شباك واتفورد، فى 17 مارس 2018، والثانى فى شباك بورنموث، فى 8 ديسمبر 2018.