"المركزي لتحليل متبقيات المبيدات" يمدد مواعيد استقبال العينات من العملاء

أعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، زيادة عدد ساعات استقبال العينات من الجمهور والمصدرين بواقع ٣ ساعات يوميا، وذلك في اطار دور المعهد للتيسير على المصدرين والمزارعين ودعمهم.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، إن ذلك يأتي في سبيل المساهمة في حل كافة العوائق التي قد تواجه عملاء المعمل من المصدرين والمزارعين، وخاصة من أبناء المحافظات البعيدة، كذلك المساهمة في تحسين جودة الصادرات الزراعية المصرية، لافتة إلى أنه تم مد فترة استقبال العينات لتستمر إلى الساعة الثامنة مساء، من يوم الأحد وحتى الخميس أسبوعيا، عدا يوم السبت تم مد فترة الاستقبال حتى الخامسة مساء.

وأشارت عبداللاه، إلى أن ذلك القرار، ساهم منذ أول أيام تطبيقه في زيادة عدد العينات بنسبة حوالي ٢٠٪، من السابق، ومن المقرر أن تتزايد خلال الأيام المقبلة.

وقالت مدير المعمل، إنه تم الانتهاء من إضافة ٦ أجهزة حديثة، بأقسام المعمل المختلفة، من شأنها زيادة القدرة الاستيعابية لعدد العينات، وسرعة إنجاز النتائج بدقة، وذلك في إطار التطوير المستمر للمعمل، وطرق التحليل لتقديم خدماته لدعم المنتجين والمصدرين والمصنعين بأفضل جودة وباستخدام أحدث الأجهزة العالمية لتحليل الملوثات في الأغذية.