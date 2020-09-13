وتضم القائمة 12 حزبا وتنسيقية شباب الأحزاب وهم: "مستقبل وطن" و"الوفد" و"الشعب الجمهورى" و"المصرى الديمقراطى" و"حماة الوطن" و"مصر الحديثة" و"التجمع" و"المؤتمر" و"الإصلاح والتنمية" و"الحرية المصرى" و"العدل" و"إرادة جيل".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. بدء اجتماع القائمة الوطنية لانتخابات النواب بمشاركة 12 حزبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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