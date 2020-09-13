صور .. استرداد 15 ألف متر من أراضى الدولة فى الإسكندرية

وأضاف الجمال، أنه تم وضع لافتات توضح ملكية الدولة لتلك الأراضى وتحظر التعامل عليها، موضحا أن تلك الأراضى تقع بنجوع " الهيش، أحمد، الأفراد، أنور السادات، الجزار".

وأشار رئيس مدينة برج العرب، إلى أنه سيتم استغلال نحو 2000 متر مربع من أراضى الدولة المستردة بمنطقة "نجع أحمد" فى إنشاء نقطتى شرطة وإسعاف.

وتواصل أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الأمن، اليوم الأحد، حملات لإزالة التعديات والمبانى المخالفة، وذلك ضمن الموجة الـ 16 لاسترداد أراضى أملاك الدولة.