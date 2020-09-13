صور .. مياه الإسكندرية : خصم شهر لعامل لعدم التزامه بارتداء الكمامة

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وقال رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، خلال جولة مفاجئة بفرع المندرة، اليوم الأحد، إن الشركة تهدف لتوفير بيئة صحية آمنة لجميع العاملين والمترددين عليها، ما يساهم فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشاد جابر، بجهود فريق الأزمات والكوارث فى تنظيم المواطنين بمنافذ خدمة العملاء، والحفاظ على تطبيق سياسة التباعد الاجتماعى بين الموظفين والعملاء.
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