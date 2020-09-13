وزير الأوقاف : صالون لعلهم يتفكرون دعوة واضحة للتأمل فى خلق الكون

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إطلاق صالون الأوقاف الثقافى تحت عنوان "لعلهم يتفكرون" هذا العام، دعوة واضحة وصريحة للتأمل والتفكير وإعمال العقل، سواء فى فهم النص أم فى التأمل فى خلق الإنسان والكون والحياة، وعِبَرِ الأيام، ومنجزات الحضارة الإنسانية، ودقائق وأسرار الكون من حولنا.





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