البعثة الطبية المصرية بالسودان تجرى 2336 كشفا فى 3 أيام



وكانت البعثة رافقت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، فى زيارتها إلى الخرطوم، التى غادرتها الأربعاء، وبقت البعثة لتنتشر فى المناطق الأكثر تضررا من الفيضانات والسيول فى ولاية الخرطوم.

وتضم البعثة 20 طبيبا وممرضا وخبيرا فى مكافحة ناقلات الأوبئة، مقسمين إلى 4 فرق، منتشرة فى مستشفى قرى بالخرطوم بحرى، شمال العاصمة، مستشفى السروراب فى كررى شمال غرب ولاية الخرطوم، مركز الشقيلاب جنوب الخرطوم، مستشفى جبيل الطينة جنوب الخرطوم.

وقال رئيس البعثة، الدكتور عمرو سليمان، فى تصريحات نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن البعثة بدأت عملها فى تلك المواقع منذ الخميس الماضى، لافتا إلى أنها زارت معسكرات للإيواء، وأجرت فحصا لبعض الحالات فيها.

وأكد، أن الكشف الطبى يتم مجانا، وكل المستلزمات والأدوية التى استخدمت فى الكشف وعلاج الحالات، مصروفة من شحنات المساعدات القادمة من القاهرة.

وأوضح سليمان أنه فى مستشفى قرى، شمال العاصمة، جرى فى اليوم الأول الكشف على 62 حالة، 48 باطنة و14 أطفال، وفى اليوم الثانى اليوم الثانى 290 حالة، 155 باطنة و135 أطفال، وفى اليوم الثالث 336، 198 باطنة و138 أطفال.

أضاف، أنه فى مستشفى "السروراب" غرب ولاية الخرطوم، تم فى اليوم الأول اليوم الكشف على 35 حالة، 21 باطنة و 14 أطفال، وفى اليوم الثانى 114 حالة، 67 باطنة و 47 أطفال، وفى اليوم الثالث 221 حالة، 138 باطنة و83 أطفال، فى مركز "الشقيلاب" جنوب الخرطوم، كما تم الكشف فى اليوم الأول على 145 حالة، 77 باطنة و 68 أطفال، وفى اليوم الثانى 247 حالة، 137 باطنة و 110 أطفال، وفى اليوم الثالث 230 حالة، 128 باطنة و 102 أطفال، وتمت زياة مخيم الخور فى "الشقيلاب"، وجرى الكشف على 146 حالة، 90 باطنة و 56 أطفال، ليصبح إجمالى الحالات فى اليوم الثالث فى "الشقيلاب" 376 حالة.

وفى مستشفى "جبيل الطينة" فى جنوب الخرطوم، أوضح رئيس البعثة الطبية المصرية أنه فى اليوم الأول تم الكشف على 51 حالة، 30 باطنة و 21 أطفال، وفى اليوم الثانى 240 حالة، 110 باطنة و 130 أطفال، وفى اليوم الثالث 219 حالة، 107 باطنة و 112 أطفال.

وبلغ إحمالى عدد الحالات التى أجرت البعثة الطبية المصرية الكشف عليها فى اليوم الأول 293 حالة، 176 باطنة و 117 أطفال، وفى اليوم الثانى 891 حالة، 469 باطنة و 422 أطفال، وفى اليوم الثالث 1152 حالة، 661 باطنة و 491 أطفال، بإجمالى وصل إلى 2336 فى الأيام الثلاثة الأولى من عملها فى السودان.