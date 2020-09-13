صور .. وزير النقل : لن أسمح بارتكاب خطأ فى حق أى راكب

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، محطة رمسيس للسكك الحديدية بالقاهرة، حيث زار الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر واطمئن على تقديم كافة التسهيلات للركاب.





وحسب بيان لوزارة النقل، شاهد الوزير النموذج الهيكلى الخاص بصفقة تصنيع وتوريد عدد 6 قطارات من شركة تالجو الإسبانية، حيث سيتم توريد أول قطار اعتباراً من مارس 2021، وذلك ضمن خطط تطوير وتحديث أسطول هيئة السكك الحديدية.

ووجه الوزير قيادات السكك الحديدية، بضرورة الحرص على انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات والالتزام باستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، سواء فى المحطات أو القطارات مع الحرص على التزام العاملين بالسكة الحديد وكذلك الركاب للكمامات الطبية.

وأكد وزير النقل، على ضرورة الاحترام الكامل للركاب فى مختلف المواقف، وأن يكون خدمة الراكب وتسهيل تنقله على خطوط السكك الحديدية أبرز اهتمامات كافة العاملين بالسكة الحديد، مشدداً أنه لن يسمح بأى خطأ فى حق أى راكب.

كما التقى وزير النقل بعدد من الركاب الذين أشادوا بالانتظام الملحوظ فى مواعيد قيام ووصول القطارات وكذلك التحسن الكبير فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب خاصة مع دخول القطارات الجديدة للخدمة.

وأوضح وزير النقل أنه بعد وصول 100 جرار سكة حديد جديدة وتوالى وصول الدفعات الجديدة من صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة والتى وصل منها حتى الآن 68 عربة، حيث سيصل شهريا 35عربة جديدة؛ ستكون الخدمة المقدمة أكثر تميزا خاصة وأن ذلك يأتى بالتزامن مع تطوير محطات ومزلقانات السكك الحديدية ومع تنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات على مختلف الخطوط، لافتا إلى أن كل هذه المشروعات ستساهم في استمرار حدوث طفرات هائلة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

واستقل الفريق مهندس كامل الوزير قطار 980 المتجه من القاهرة إلى المنيا حيث اطمئن على مستوى الخدمة المقدمة وعلى نظافة القطار وشدد على التعامل الجيد مع كل الركاب.

وفى محطة المنيا للسكك الحديدية كان فى استقبال وزير النقل محافظ المنيا، حيث تفقد الوزير المحطة، ووجه بالتطوير الشامل بحيث يشمل التطوير الأرصفة والمبانى والساحة الخارجية، كما وجه بسرعة استبدال أكشاك بيع المنتجات المتواجدة بالأرصفة بنماذج الأكشاك المنفذة فى محطة مصر، وتعميم هذه الأكشاك على كافة محطات الجمهورية.

وحرص كامل الوزير على تفقد ورش عربات السكة الحديد المنيا المتخصصة فى عمل عمرات العربات المطورة، حيث شاهد الوزير عددًا من العربات قبل إجراء العمرات لها وقبل تطويرها، وكذلك مجموعة من العربات التى تم الانتهاء من تطويرها وعمل العمرات لها، مؤكدًا أن الوزارة تهتم إلى جانب تصنيع وتوريد عربات جديدة بتطوير الأسطول الحالى من العربات باستمرار لتقديم خدمة متميزة لجمهور الركاب.

وفى لقائه بالعاملين أكد الوزير أن الانضباط والإنتاجية هما ركيزة العمل فة الورشة وأنه سيتم تدعيمها بالفنيين المتخصصين وأفضل المعدات ضمن خطة الوزارة لتدعيم وتطوير كافة الورش خاصة وأن الورش والعامل البشرى هما أساس نجاح منظومة السكك الحديدية.