12 حزبا وتنسيقية شباب الأحزاب بالقائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب

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يشارك عدد من الأحزاب السياسية ضمن القائمة الانتخابية الموحدة من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب، وهم " حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطى، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصرى، العدل، المؤتمر، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب.
ويشهد مقر ائتلاف دعم مصر" الأغلبية النيابية"، ظهر اليوم الأحد، اجتماع هام بشأن ترتيبات انتخابات مجلس النواب 2021، والتى تشمل الأحزاب المنضمة للقائمة الوطنية المنتظر أن تحوى 284 نائبا، ومرجح أن يكون على رأسها حزب مستقبل وطن، مع التشاور والتنسيق بشأن المقاعد الفردية المتضمنة 284 مقعدا.
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