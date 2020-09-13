تمكنت الأجهزة الأمنية من استخراج طفل "3 سنوات" باستخدام السلم الهيدروليكي من الشقة محل سكنه وتقع بالطابق الخامس بأحد العقارات بمحافظة سوهاج، عقب قيامه بغلق باب الشقة حال عبثه به. ولاقى سرعة انتقال القوات وإنقاذ الطفل المذكور استحسان أسرته التي توجهت بالشكر للقوات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحماية المدنية بسوهاج تنقذ طفلا صغيرا تركته أسرته بمفردة داخل المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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