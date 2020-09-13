الأموال العامة تضبط موظف مكن مواطنا من بناء على أرض زراعية بقنا

نجحت اليقظة الأمنية فى مواجهة جرائم استغلال النفوذ والفساد الوظيفى فى ضبط موظف لقيامه باستغلال طبيعة عمله والاشتراك مع آخر لتمكينه من البناء على أرض زراعية بالمخالفة للقانون.
حيث تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد عقب تقنين الإجراءات من ضبط موظف بمجلس مركز ومدينة نجع حمادى "سابقاً"، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا لقيامه بإستغلال موقعه الوظيفى آبان فترة عمله بمجلس مدينة نجع حمادى، وقيامه بإصدار رخصة بناء لشخص آخر ( مهندس كهرباء – مقيم دائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا) على قطعة أرض زراعية بالمخالفة للقانون، وإثبات بمعاينة الأرض محل الترخيص أنها داخل الحيز العمرانى - بخلاف الحقيقة – الأمر الذى أدى للإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.
بمواجهة المتهم أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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