لنقل أكثر من 3500 راكب.. مصر للطيران تسير 31 رحلة جوية

تسير مصر للطيران، على مدار اليوم الأحد، 31 رحلة جوية، ما بين رحلات مجدولة منتظمة وأخرى استثنائية، لعدة وجهات دولية في العالم، لنقل ما أكثر من 3500 راكب.

وتشغل مصر للطيران إلى وجهات كل من "تورنتو، بغداد، نادجمينا، لندن، باريس، ميلانو، ابوجا، روما، فرانكفورت، امستردام، برلين، ميونيخ، بيروت، الخرطوم، الشارقة، واشنطن، و3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى أبوظبي ورحلتين إلى أسطنبول، و5 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جوية إلى كل من الغردقة، شرم الشيخ، ورحلة جوية إلى الأقصر بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3500 راكب.