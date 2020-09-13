تعاون بين الإنتاج الحربي ومياسك الكويتية فى مجالات المدن الذكية والتحول الرقمى

عقد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس بشركة "مياسك" للمدن الذكية والتجارة العامة الكويتية، وذلك لبحث مستجدات التعاون بينها وبين الإنتاج الحربي وفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين خلال شهر نوفمبر 2019.

وصرح الوزير "مرسي" بأن الهدف من اللقاء هو بحث مستجدات التعاون بشأن المشروعات المشتركة المزمع تنفيذها بالتعاون بين الجانبين في مجال نقل تكنولوجيا تصنيع أنظمة المدن الذكية، وتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة مثل "إنشاء محطة التنقل الذكي متعدد الوسائط، إنشاء مركز الخدمات اللوجستية الذكية، إنشاء قرية للرياضة الإلكترونية الذكية.. وغيرها"، مما يساهم في تلبية المتطلبات التكنولوجية للمدن الذكية المزمع إنشاؤها في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا التعاون يأتى لمواكبة التوجه نحو إنشاء المدن الذكية الآمنة وقطاعاتها من الجيل الخامس، وكذا الاتجاه نحو التحول الرقمي والسلامة والأمن المعلوماتى، وذلك في ضوء التغيير الإيجابي الذي يشهده مناخ الاستثمار بمصر في الفترة الحالية وارتفاع معدل التنمية والنمو الإقتصادى، والاستقرار الأمنى والتحول إلى المجتمع الرقمي، وكذا توفير بنية تحتية وشبكة طرق وكباري ممتدة على مستوى الجمهورية وإنشاء المدن الجديدة، والإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر على مدار السنوات الماضية.

من جانبه، أكد الشيخ عبد المحسن البابطين، رئيس مجلس إدارة شركة "مياسك" للمدن الذكية والتجارة العامة الكويتية، أن التوجه لمشروعات المدن الذكية أمر حيوي بالنسبة لمصر، خاصةً في ظل خطتها للتحول إلى المجتمع الرقمي، حيث تساهم هذه التكنولوجيا في أن تصبح المدن أكثر اتصالًا وترابطًا، كما تسمح المدن الذكية باستخدام الموارد الاقتصادية والبيئية بشكل أكثر كفاءة بهدف توفير استهلاك الطاقة اعتمادًا على البيانات الضخمة المتوفرة بقاعدة البيانات.

وقال "البابطين" إن التعاون بين "مياسك" ووزارة الإنتاج الحربي سيقوم على نقل التكنولوجيا الخاصة بأنظمة المدن الذكية داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي العاملة في هذا المجال، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة وتحقيق المصلحة المشتركة للطرفين، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية بين مسئولي الطرفين لمتابعة الموقف التنفيذي للتعاون المشترك لضمان تحقيق أهدافه بكفاءة.

وأكد المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة الإنتاج الحربي، محمد عيد بكر، أن هناك تكاملا بين إمكانيات "مياسك" في مجال تكنولوجيا المدن الذكية والحلول الأمنية المتطورة وبين ما يتوفر بشركات الإنتاج الحربي من إمكانيات ومقومات تكنولوجية وفنية وبشرية كبيرة تعكس وجود مؤشرات واعدة لتحقيق تعاون ثنائي مثمر في مجال نقل تكنولوجيا تصنيع أنظمة المدن الذكية لشركات الإنتاج الحربي.