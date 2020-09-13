نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط ومدى الخطورة.. تفاصيل التطوع للمشاركة في تجارب لقاح كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، امس السبت، عن بدء إجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، والتي تخضع للمرحلة الثالثة من التجارب الاكلينيكية، وقد أوضحت تفاصيل وشروط المتقدمين للتجربة.

وتستعرض "الفجر" كافة التفاصيل من الشروط الي مدي الخطورة علي المتطوع المشارك بالتجارب الاكلينيكية للقاح:

شروط المتطوعين:

كشفت وزارة الصحة والسكان عن عدة شروط يجب أن تتوافر في المتطوع، ومنها أن يزيد عن ١٨ عامًا وإلا يكون يعانى من أمراض مزمنة أو سرطانية، كما تمنع السيدات عن التطوع اذا كانت حامل أو التي تقوم بإرضاع أطفالها.

الاثار الجانبية:

أوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه لا يوجد أي آثار جانبية للقاحات، مشيرة إلى أنه لن يتعرض لأي ضرر، طالما تحاليله سليمة، وحالته الصحية جيدة.

وأشارت زايد إلى أن أقصى شيء يمكن أن يحدث هو ارتفاع في درجة حرارة المتطوع، معلقة:"لو حصل حاجة هيكون ارتفاع في الحرارة".

بدون مقابل:

وأكدت الدكتورة نهي عاصم مستشارة وزيرة الصحة للبحث العلمي، أن عمليات التطوع ستكون بدون مقابل، حيث تتلقي وزارة الصحة طلبات التطوع، ثم تبدأ في متابعة الحالة الصحية للمتطوع لرصد اي آثار جانبيه للقاح.

ممارسة الحياة بشكل طبيعي:

لفتت مستشارة وزارة الصحة للبحث العلمي الي أنالمتطوع سيمارس حياته بشكل طبيعى للغاية، مؤكدا أن عملية التطوع تتم بطريقة آمنه.

رابط تقديم تسجيل طلب التطوع:

فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فتح موقع الحجز لاستقبال المتطوعين للمشاركة في التجربة السريرية للقاح اليوم، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني Www.Covactrial.mohp.gov، والذي يحتوي على الشروط الواجب توافرها للمتطوع للمشاركة في التجربة، من خلال 3 مراكز تشمل "الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، ومستشفى صدر العباسية ومعهد الكبد"

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 788 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 83261 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 148 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 100856 حالة من ضمنهم 83261 حالة تم شفاؤها، و5627 حالة وفاة.