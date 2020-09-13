عاجل .. تخفيض 40% من رسوم التصالح فى مخالفات البناء بالإسكندرية

وأوضح الشريف أن القرار الذى حمل رقم 602 لسنة 2020 جاء مراعاة لظروف المواطنين وتيسيرًا على المواطنين المتقدمين الجادين بالتصالح فى مخالفات البناء.

وأضاف المحافظ فى بيان له، اليوم، أن القرار يأتى أيضا استجابة لمطالبات نواب الإسكندرية بالتخفيض، لافتا أنه سيتم خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح فى الفترة السابقة على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات فى التسوية الختامية.

كان محافظ الإسكندرية أصدر قرارا سابقا بتخفيض سعر المتر فى مخالفات البناء بنسبة 25%، قبل أن يجرى تعديله لتصل نسبة الخصم إلى 40%.