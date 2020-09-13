صور .. الأنبا مكاريوس يدشن أوانى كنيسة أبافيس ويزور المرضى بأبوقرقاص

أدى الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبوقرقاص، اليوم الأحد، صلاة القداس الإلهى بكنيسة القديس العظيم، أبا فيس بنزلة رومان مركز أبوقرقاص، بمشاركة القس مكسيموس صلاح، كاهن الكنيسة، وخورس الشمامسة بالكنيسة.





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