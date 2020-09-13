مستقبل وطن: أهل الشر لم يتصورا اجتماعنا لإعلان القائمة الوطنية من أجل مصر

قال المهندس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، أن التاريخ السياسى المصرى يقف احتراما للمرة الثانية للأحزاب السياسية المصرية التى شكلت القائمة الوطنية من أجل مصر والتى تضم الأحزاب المؤيدة والمعارضة وجميعها سجلت تاريخ بحروف من نور فى انتخابات مجلس الشيوخ وسيكون نفس الحال لمجلس النواب فى الانتخابات المقبلة.

وأوضح رشاد، خلال كلمته اليوم باجتماع الاحزاب المشاركة فى القائمة الوطنية من أجل مصر، أن الأحزاب السياسية حققت نجاح كبير من خلال القائمة الوطنية من أجل مصر التى حازت ثقة المواطن المصرى فى الشارع واتضح ذلك جليا فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وتابع رشاد :" اليوم نشكل تحالف انتخابى ديمقراطى يضم كافة التيارات السياسية المصرية من أجل مصر بكافة الآراء المختلفة لإعلاء مصلحة الوطن الغالى مصر وصناعة قائمة وطنية تضمن كافة رموز المجتمع على اختلاف أفكارهم وهدفنا جميعا إعلاء المصلحة العامة والوطنية، وان اجتماع اليوم يصعب على أهل الشر أن يتصوروه، حيث كانوا يتصورون أنه لن ينعقد ولكنا تحدينا المستحيل وعقدنا اجتماعا".

وفى ذات الصدد، وجه المهندس حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الشكر للشعب المصرى الذى شارك فى انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا أن القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس النواب تضم جميع الآراء بتمثيل مشرف.

وتابع الخولى:" أهم ما فى القائمة وجود جميع الآراء وتمثيلها بصورة مشرفة، وستكون ممثله فى مجلس النواب، وأهم من أعداد المقاعد وجود هذه الآراء، التى تختلف سياسيا ولكنها تتفق على حب الوطن، والاختلاف السياسى فى صالح الوطن مادامت ممثله فى الشيوخ والنواب والمحليات يتضمن أنه لا يوجد صوت خارج المجالس الشرعية غير متواجد.