أعلنت اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء عن دعوتها لرجال الأعمال وأصحاب المحلات التجارية والفنادق والشركات والجهات الخدمية بجميع المحافظات لتقديم خدماتها للأطباء بأسعار مخفضة بموجب كارنيه النقابة. ودعت د. ايمان سلامة مقرر اللجنة الإجتماعية الجميع للمشاركة في هذه المبادرة تقديرا لجهود الأطباء والذين يتصدرون الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وتتلقي اللجنة الإجتماعية العروض من جميع الجهات الخدمية مثل الفنادق والقرى السياحية ومحلات الملابس والأثاث والتجهيزات طبية والمطاعم - والمستشفيات و المعامل ووسائل المواصلات، في مقر النقابة العامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقديرا لجهودهم مع كورونا.. الأطباء تدعو المحال والفنادق لإطلاق مبادرة تخفيضات للفرق الطبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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