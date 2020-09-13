نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من الأسباب إلى النتائج.. تفاصيل زيادة ضرائب على المنتج المحلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأحد، أن نسبة زيادة المنتج المحلي لا تعني زيادة رسوم الضرائب، مؤكدا أنه لا نية لزيادة الضرائب.

وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن زيادة المنتج المحلي:

نسبة زيادة المنتج المحلي تصل ٢،5%:

أوضح وزير المالية أن زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي تصل الي ٢،٥٪ خلال ٥ سنوات، حيث كانت من ١٤ إلى ١٦،٥٪ إي بمعدل سنوي ٥،٪ من الناتج المحلي، وهو ما يعود بنفع علي المنتج المحلي والاقتصاد المصري.

الهدف من زيادة نسبة المنتج المحلي:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية تكثيف جهود توسيع القاعدة الضريبية والاستفادة من زيادة نمو الناتج المحلي.

نتائج زيادة نسبة المنتج المحلي:

أعلن وزارة المالية عن نتائج زيادة نسبة المنتج المحلي، والتي تتمثل في زيادة حصيلة إيرادات الدولة مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، وتعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبى وتحقيق العدالة الضريبية، لاستيداء حق الشعب.

يذكر أن الحكومة قامت بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين خاصة محدودى ومتوسطى الدخل، وقدمت العديد من التيسيرات الضريبية لمساندة الممولين فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

أوضح أن التعديلات الجديدة لقانون «الضريبة على الدخل» تُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة التي كانت ترتكز على «الخصم الضريبي»، مؤكدًا أنه تمت زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب.

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