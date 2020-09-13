شيخ عموم المقاريء المصرية لـ "الفجر": انتخابات نقابة القراء لم تؤجل

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وأوضاف حشاد في تصريح خاص: حتى الآن وزارة الأوقاف لم ترد على طلبات الترشح مؤكدًا أن انتخابات نقابة القراء لم تؤجل ولكن طلبات الترشح في الأوقاف وجاري فحصها وفي انتظار وزارة الأوقاف.
وأكمل: حال إخطارنا بالطلبات سنجري الانتخابات مؤكدا أن الانتخابات لن تتم إلا بهذا الإجراء وكل أوراق المرشحين في الوزارة.
واختتم حشاد حديثه أن الانتخابات كانت ستجرى يوم 17 سبتمبر الجاري لكن بعد أن سحبت وزارة الأوقاف الاوراق فلا يوجد أي موعد معروف حتى الآن.
وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تأجيل انتخابات نقابة القراء لحين استيفاء الشكل القانوني ومخاطبة مجلس الدولة بشأن الاستفسارات المقدمة من بعض القراء والمرشحين، مع استمرار مجلس تسيير أعمال النقابة الحالي برئاسة الشيخ محمد حشاد القائم بأعمال النقيب باعتباره النائب السابق لنقيب القراء في تسيير أعمال النقابة لحين رد مجلس الدولة، مع تكليف الشئون القانونية بديوان عام وزارة الأوقاف بالعمل مع المجلس القائم لتصحيح جميع الأوضاع القانونية المطلوب تصحيحها.
وقال محمد الساعاتي المتحدث الرسمى لنقابة محفظى وقراء القرآن القريم بجمهورية مصر العربية، إن مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء- قرر فتح باب الترشح لمقعد نقيب القراء ومقاعد أعضاء مجلس الإدارة بمقر النقابة شارع ممتاز بالسيدة زينب بالقاهرة بدءا من يوم الخميس (من العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا)، على أن يغلق باب التقديم يوم السبت الموافق 29 اغسطس الجاري.
أضاف الساعاتى: أن مجلس الإدارة قد وافق بالاجماع فى جلسة السبت الموافق 18 يوليو الماضى، على أن تعقد الجمعية العمومية وتجرى عملية الانتخابات لإختيار نقيب القراء وأعضاء مجلس الإدارة بإشراف من وزارات العدل والداخلية والأوقاف، من الساعة الثامنة صباحا يوم الخميس 17 سبتمبر وحتى الساعة الخامسة مساء، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى، يؤجل الاجتماع إلى يوم السبت الموافق 1992020م من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء، وفى حالة تساوى عدد الأصوات على مقعد النقيب تعاد الانتخابات.
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