انت الان تتابع تفاصيل خبر رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الـ ATM فى كافة البنوك والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عقب انتهاء مدة الستة الأشهر التى حددها البنك المركزى المصري لإلغاء رسوم السحب والاستعلام على ماكينات السحب ATM بكافة البنوك المصرية وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا “كوفيد-19″، حيث تعود البنوك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2020 فى تطبيق رسوم السبح والايداع على ماكينات الصراف الآلى ATM وذلك لغير علملائها، حيث كان البنك المركز المصري قد قرر إلغاء جميع الرسوم على السحب والاستعلام فى 15 مارس 2020 لمدة 6 أشهر بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وحيث أن البنوك توفير خدمة السحب والاستعلام عن الرصيد مجاناً من خلال ماكينات الصراف الآلى التابعة لها مجاناً فإننا نعرض فى هذا التقرير رسوم السحب والاستعلام فى كافة البنوك لغير عملائها وذلك فى 16 بنك من النبوك الحكومية والبنوك العاملة فى مصر.

رسوم السحب فى بنك HSBC قدرها 10 جنيهات على السحب لكل مرة ورسوم الاستعلام مجاناً، وبنك الإسكندرية رسوم حركة السحب الواحدة 10 جنيهات ورسوم الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات، وفى البنك العربى الأفريقي رسوم السحب قدرها 8 جنيهات للمرة ورسوم الاستعلام 3 جنيهات، وفى بنك عودة رسوم السحب 8 جنيهات للمرة الواحدة، ورسوم الاستعلام 5 جنيهات.

أما فى بنك القاهرة فتقدر رسوم السحب بـ 7 جنيهات للمرة الواحدة، ورسوم الاستعلام 5 جنيهات، وفى بنك SAIB رسوم السحب 7 جنيهات ورسوم الاستعلام 3جنيهات، أما بنك الكويت الوطنى فتبلغ رسوم السحب 7 جنيهات ورسوم الاستعلام 4 جنيهات، وفى البنك العربي تبلغ رسوم السحب 6 جنيهات ورسوم الاستعلام 3 جنيهات، وفى بنك مصر تبلغ رسوم السحب للمرة الواحدة 6 جنيهات ورسوم الاستعلام 2 جنيه.

وفى بنك كريدى أجريكول تبلغ رسوم السحب الواحد 6 جنيهات ورسوم الاستعلام 2 جنيه، وفى بنك أبو ظبي الأول تبلغ رسوم السحب 5 جنيهات ورسوم الاستعلام 5 جنيهات، أما فى البنك الأهلى المصري فتبلغ رسوم السحب 5 جنيهات ورسوم الاستعلام 1.5 جنيه.

أما رسوم السحب فى بنك التعمير والاسكان فتبلغ 5 جنيهات للسحب الواحد ورسوم الاستعلام مجاناً، أما فى مصرف أبو ظبي الاسلامى فرسوم السحب تبلغ 5 جنيهات ورسوم الاستعلام تبلغ 5 جنيهات، أما بنك QNB فتبلغ رسوم السحب الواحد 5 جنيهات ورسوم الاستعلام 2 جنيه، وفى بنك بلوم مصر تبلغ رسوم السحب 5 جنيهات ورسوم الاستعلام 5 جنيهات.