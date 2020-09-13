انت الان تتابع تفاصيل خبر رد قوي وحاسم من وزير الخارجية على مستشار أردوغان بشأن التقارب مع مصر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قال “سامح شكري” وزير الخارجية المصري رداً على دعوات أنقرة التي تؤكد فيها على ضرورة عودة التفاهم مع الدولة المصرية، موضحاً للجميع أن مصر ترصد الأفعال والتصريحات التي تقوم بها الدولة التركية،ولكن إذا كان هذا الحديث غير متوافق مع السياسات فإنه لا يُصبح له أهمية.

وزير الخارجية المصري يرد على مستشار الرئيس التركي

وجاء ذلك الرد الحاسم من وزير الخارجية المصري رداً على سؤال حول تصريحات “يسين” أقطاي مستشار الرئيس التركي بشان العلاقات مع مصر، وحول ما إذا كانت هناك شروط مصرية معينة للحوار مع تركيا خلال الفترة القادمة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده شكري ظهر اليوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2020 مع نظيرة الأرميني.

وأكد وزير الخارجية المصري أن السياسات الموجودة حاليا من تواجد عسكري على الراضي السورية أو الليبية والعرقية في شرق المتوسط كلها تؤدي لعدم الاستقرار في المنطقة، مشيراً أنها لا تقود في النهاية إلى حوار وإلى بدء صفحة جديدة.

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وأضاف الوزير ليس الأمر بما يصرح به ولكن لما يأتي من أفعال وسياسات تعزز الاستقرار، والتي تأتي وفق تنسيق قواعد العلاقات الدولية والشرعية، وأن ذلك ما يهم الدولة المصرية في تلك المرحلة