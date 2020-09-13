عاجل .. الرئيس السيسى يصدر تعديلات لعدد من القوانين

كما أصدر الرئيس السيسى، قانون رقم 177 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 178 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وأصدر رئيس الجمهورية، كذلك قانون رقم 179 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وقانون رقم 180 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

كما أصدر الرئيس السيسى، قانون رقم 181 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945، بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، والقانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

وأصدر الرئيس السيسى، أيضا القانون رقم 183 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014، بشأن بيت الزكاة والصدقات.

ونُشرت القوانين فى الجريدة الرسمية.