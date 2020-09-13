تابع المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، اليوم الأحد، يرافقه أسامة القاضى محافظ المنيا، أعمال تنفيذ مشروع محور سمالوط الحر على النيل والذى قارب على الانتهاء ، بتكلفة تزيد عن 1.8 مليار جنيه، وطـوله 24 كم وعرضه 21 مترًا، بعدد حارتين مـــروريتين بعرض 7.5 متر لكـل اتجـاه.





وبحسب البيان الصادر، أكد محافظ المنيا أن محور سمالوط يعد أحد أهم المشروعات القومية بالمحافظة، موضحا أهمية المحور، وغيره من المحاور العرضية التى تنفذها الدولة للربط بين شرقى النيل وغربه، فى إحداث التنمية بصعيد مصر، فضلا عن التخفيف عن المواطنين، وتوفير فرص العمل. ويضم مشروع محور سمالوط 43 عملًا صناعيًا، منهم 30 كوبرى على النيل، أهمها كوبرى على الطريق الصحراوى الشرقي، وكوبرى أعلى نهر النيل، وكوبرى على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة - أسوان والطريق الزراعى الغربى، وكوبرى على الطريق الصحراوى الغربى، و17 نفقًا لتفادى التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. وزير النقل ومحافظ المنيا يتابعان نسب تنفيذ الأعمال بمحور سمالوط الحر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.