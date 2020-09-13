الأعلى للإعلام يقرر فتح تحقيق عاجل مع الإعلامية رضوى الشربينى

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح تحقيق عاجل مع المذيعة رضوى الشربينى فى الشكاوى التى تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به فى أحد البرامج حول غير المحجبات.





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