وزيرة البيئة : سنتعامل بكل الحزم مع أى حرائق للمخلفات 

جاء ذلك خلال تفقدها، اليوم الأحد، لمحاور التفتيش المتواجدة فى كفر الشيخ لمكافحة حرائق قش الأرز والمخلفات، حيث لاحظت وجود عدة حرائق لمخلفات زراعية، ووجهت باستدعاء قوات الحماية المدنية للتعامل مع هذه الحرائق ولم تغادر الموقع حتى تم الانتهاء من إخمادها.

ووجهت بضرورة المتابعة المستمرة لمنع تكرار مثل هذه الحرائق واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد أى حرائق للمخلفات.



وتفقدت الوزيرة ومحافظ كفر الشيخ جمال نور الدين محطة معالجة صرف صحى "سخا"، والتى تعمل بطاقة استيعابية حوالى 95 ألف متر مكعب بنظام الحمأة النشطة، حيث تحتوى على وحدة لتحويل الحمأة إلى غاز ميثان والاستفادة منه.

كما تفقدت موقعًا يتم فيه تجربة معالجة مياه الصرف الصحى المعالج بالطرق المختلفة لإنتاج الأسماك بدون إضافة أغذية أو أعلاف، مشيدة بالتجربة لما فيها من فائدة كبيرة للاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالج.