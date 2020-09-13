انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو| باهر السعيد يحذر من تناول الأطفال «اللانشون»: يضعف المناعة ويهدد بالسرطان والقلب والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - مع بداية دخول المدارس يحرص الآباء والأمهات على شراء اللانشون لأطفالهم، لعمل السندويتشات السريعة والذهاب بها إلى المدرسة، وفى تصريح هام جداً لصيدلي على قناة صدى البلد، حذر الصيدلي باهر السعيد، من تناول الأطفال اللانشون في ظل أزمة فيروس كورونا وفى ظل المستجدات الخطيرة التي يحدثها فيروس كورونا على صحة الإنسان.

وقال باهر السعيد خلال لقائه مع مقدمي برنامج «إنبوكس» على قناة صدى البلد 2 «اللانشون واللحوم المصنعة تضعف مناعة الأطفال، كون اللانشون يحتوي على نترات الصوديوم وهى مادة ضارة جداً على صحة الإنسان وخصوصاً الأطفال ويجب على الأمهات أن تبحث عن الأغدية المفيدة لأطفالهم لتقوية المناعة ».

وأضاف باهر السعيد، أن اللانشون يحتوى على فول الصويا بنسبة كبيرة وهو غير مفيد للأطفال نظراً للمواد المصنعة التي يحتوى عليها اللانشون بجانب فول الصويا.

وأكد الصيدلي باهر السعيد خلال حديثه على قناة صدى البلد، إلى أن الإفراط في تناول اللانشون يسبب مشكلات في القلب وقصور في الشرايين، ويزيد من فرص الإصابة بمرض السكري، وقد يصيب بأورام سرطانية.