بالأسماء .. ننشر حركة المحامين العموم 

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ومن المقرر بدء تنفيذ تلك الحركة بالنسبة للمحامين العامين الأول والمحامين العامين العاملين بالنيابات المتخصصة والنيابات الكلية، يوم السبت الموافق 19-9-2020.
يذكر أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرر، اليوم الأحد، ندب وتجدید عدد من المستشارين لرئاسة المحاكم الابتدائية.
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