بالأسماء .. ننشر حركة المحامين العموم 

ومن المقرر بدء تنفيذ تلك الحركة بالنسبة للمحامين العامين الأول والمحامين العامين العاملين بالنيابات المتخصصة والنيابات الكلية، يوم السبت الموافق 19-9-2020.





يذكر أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرر، اليوم الأحد، ندب وتجدید عدد من المستشارين لرئاسة المحاكم الابتدائية.

