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بالأسماء .. ننشر حركة المحامين العموم 

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حسام عبدالله 2020-09-13 17:57 0 تبليغ

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ومن المقرر بدء تنفيذ تلك الحركة بالنسبة للمحامين العامين الأول والمحامين العامين العاملين بالنيابات المتخصصة والنيابات الكلية، يوم السبت الموافق 19-9-2020.

 

حركة المحامين العموم 

يذكر أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرر، اليوم الأحد، ندب وتجدید عدد من المستشارين لرئاسة المحاكم الابتدائية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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