فيديو .. الصحة : تجارب لقاح كورونا تستهدف من 10 إلى 15 ألف متطوع

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم" على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن التجارب تستهدف من 10 إلى 15 ألف متطوع من الأصحاء، وهناك شروط معينة للتقدم للتطوع.
وأوضحت أن المتطوع لن يتحمل أى تكاليف وفى نفس الوقت لن يحصل على أى مقابل، مؤكدة أن من شروط التقدم ألا يقل السن عن 18 عامًا، ولن يتم قبول سيدة حامل أو من لديهم أمراض مزمنة.
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