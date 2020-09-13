الرئيس السيسي يصدق على تعديل أحكام 8 قوانين  

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 36 مكرر، الصادر في 5 سبتمبر 2020، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام 8 قوانين.

وجاءت القوانين كالتالي:

- القانون رقم 176 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

- قانون رقم 177 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

- القانون رقم 178 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

- القانون رقم 179 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات.

- قانون رقم 180 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

- القانون رقم 181 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.

- القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات.

- القانون رقم 183 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات.