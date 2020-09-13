رجائي عطية: المحاماة على رأس الهرم الوطني

قال رجائي عطية نقيب المحامين، إن المسئولية الموجودة على عاتقنا وضعت المحاماة على رأس الهرم الوطني والفكري والأدبي والسياسي، أنا جيلنا تسلم الريات من الأجيال السابقة مرفوعة، وفي ذلك الأوان كان المحامي أيقونة مصر .

وأضاف رجائي، خلال كلمته بجلسه حلف اليمين القانونى للأعضاء الجدد التى عقدت اليوم أن أمير الصحافة الكاتب الكبير محمد التابعي، وفكري أباظة باشا صاحب التاريخ العريق، وإحسان عبدالقدوس، الكاتب الروائي، وأيضا توفيق الحكيم، كل هؤلاء وغيرهم كانو حقوقيون، موضحا أينما نتولي في بلاط صاحبة الجلالة نجد المحامين علي الرأس.

وأوضح نقيب المحامين، أنه حتى بعد 52 انصرف الاتجاه العام إلي المؤسسة العسكرية بقي الحقوقيون والمحامون علي حضورهم في المشهد الوطني والسياسي والفكري .

وأشار رجائي، إن أن رؤساء مجلس الشعب أيضا كانو حقوقيون مثل الدكتور فتحي سرور، ومن قبله رفعت المحجوب،

ومن قبله أيضا كامل ليله، وصوفى أبو طالب وغيرهم .