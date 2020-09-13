انخفاض الأسعار.. «الزراعيين»: الدولة تحافظ على التوازن بين المواطن والتاجر

تشهد الأسواق في الفترة الحالية، انخفاض أسعار المنتجات الزراعية، وكذلك الدواجن؛ مما يعزز مصلحة المواطنين، ولكن يرى بعض التجار أن ذلك يكبدهم الخسائر.

وفى هذا الصدد، قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الأسواق تشهد حالة من انخفاض أسعار المنتجات الزراعية، وهذا يعود إلى عدة أسباب، أهمها المراقبة الجيدة من قبل الدولة على الأسواق، وأيضًا إصرار القيادة على إتاحة السلع الغذائية أمام جميع المواطنين.

وأوضح "خليفة"، فى تصريحات لـ"دوت الخليج"، أن ارتفاع أو انخفاض الأسعار بالأسواق يعتمد على قانون العرض والطلب، فكلما زادت كمية السلعة قلّ سعرها والعكس.

وأشار نقيب الزراعيين، إلى أن المعادلة صعبة، فالمواطن يرغب دائمًا فى توافر السلع بأسعار مخفضة، وفى نفس الوقت، يحتاج التجار إلي زيادة أسعار السلع؛ لتحقيق أرباح كثيرة، مما يدفع الدولة إلى ضرورة تحقيق التوازن.

ونوه بأنه لابد من تنشيط الدور التسويقي لوزارة الزراعة والجمعيات التعاونية والجهات الأخري داخليا وخارجيا لاستمرار تحقيق التوازن.