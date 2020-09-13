تخفيض سعر المتر فى التصالح بنسب تتراوح من 15 إلى 40% ببنى سويف 

قال محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، إنه تمت الموافقة على تخفيض سعر المتر فى التصالح بنسب تتراوح ما بين 15% و40%، مشيرا إلى أنه بذلك أصبحت بنى سويف فى مقدمة المحافظات الأقل فى سعر المتر، وفقًا للمعايير التى تضمنها قانون التصالح.





جاء ذلك خلال ترؤوسه، اليوم الأحد، لاجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، لاستعراض الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية للمحافظة "2020 - 2021"، بحضور عدد من القيادات التنفيذية.

وأضاف المحافظ أنه تقرر تخفيض 15% بمدينة بنى سويف العاصمة، و25% للكتل السكنية المتاخمة للمدن، و20% لعواصم المدن الستة، على أن تكون قيمة سعر المتر بالقرى والتوابع والنجوع موحدة، وهى 50 جنيهًا، وذلك على مستوى مراكز المحافظة السبع بنسبة انخفاض 40%، مع الأخذ فى الاعتبار أنه سيتم محاسبة من تقدم من المواطنين قبل قرار التخفيض على الأسعار الجديدة، بحيث يتم احتساب الفارق فى السعر ضمن إجمالى قيمة المخالفة.

وأوضح أن هذا القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين والتخفيف عن كاهل المواطنين، والدفع قدمًا بهذا الملف الحيوى الذى توليه الدولة اهتماماً كبيرًا، لتأثيره الكبير على جهود الدولة التنموية.

وذكر أن قانون التصالح يهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية المنشودة، خصوصا فى مجال مواجهة وقف المزيد من النمو العشوائى، الأمر الذى يستلزم جهودا غير عادية، لتوفير الخدمات والمرافق للامتدادات العمرانية غير المخططة، والتى تعتبر معوقًا رئيسيًا للتنمية، مشيرا إلى أن هناك حوالى 70 ألف مواطن تقدموا حتى الآن بطلبات تصالح، ومازال المواطنون يتوافدون على المراكز التكنولوجية بالمدن السبعة، مطالبًا مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد الـ 25% المقررة كجدية تصالح، ليتسنى لهم السير فى باقى الإجراءات.

ونوه بأن المبلغ يرد بالكامل لمقدمه فى حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالى قيمة التصالح فى حالة قبول الطلب وفقًا للقانون، مناشدًا المواطنين سرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة المحددة، والتى ستنتهى 30 سبتمبر الجارى.

وناشد المحافظ المواطنين ضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الموثوقة، وعدم الانجراف خلف الشائعات، مبينا توافر العديد من وسائل التكنولوجيا، حيث توجد لكل محافظة ووزارة موقع إلكترونى وصفحة رسمية على الإنترنت بجانب صفحة الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء.