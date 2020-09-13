«المصنفات» تداهم شركة إنتاج فني بالمهندسين تعاقدت مع «الجزيرة» لإنتاج أعمال درامية

داهمت قوة من مباحث المصنفات الفنية مقر شركة إنتاج بالمهندسين تمارس نشط مشبوه في إنتاج وبيع الأعمال الدامية لقنوات الجزيرة القطرية وتتلقى أموالا نظير ذلك، تم استهداف مقر شركة «سكيرمو» للإنتاج والتوزيع الفني ومقرها 8 شارع عبد الرحمن الرافعي بالمهندسين لقيام مالكها المنتج إسلام المرسي بالتعاقد مع المسؤلين عن باقة قنوات bein drama التابعة لقنوات الجزيرة القطرية، لبيع حقوق عرض الأعمال الدرامية.

تم تقنين الإجراءات واستهداف الشركة وتبين أنها مملوكة إلى إسلام محمد مسعد المرسي، مقيم بشارع صلاح سالم بالجيزة ومتواجد خارج البلاد، وضبط بداخلها جهاز حاسب إلى ماركة آبل يستخدم كوحدة مونتاج، محمل عليها مصنفات فنية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بالإضافة إلى وحدة معالجة مركزية ماركة HP محمل عليها برامج ويندوز.

كما عثر على صورة ضوئية لإيصالات نقدية محملة على القرص الصلب الخاص بها تم تحصيلها لصالح الشركة من بعض الشركات الفنية العاملة بذات المجال بإحدي الدول، وإيصال تحصيل صادر من قناة bein الفضائية القطرية من باقة القنوات الفضائية القطرية المشار إليها لصالح الشركة محل الفحص نظير بيعها مسلسل باسم حدوتة بالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة ومالكها وبالعرض على النيابة قررت استدعاءه فور عودته من خارج البلاد إلى التحقيق.