نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المترو": انتظام حركة القطارات بالخط الثاني بعد حدوث عطل مفاجئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو مساء اليوم عن عودة وانتظام حركة قطارات الخط الثانى من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب فى الإتجاهين بعد حدوث عطل مفاجئ بعدد ٢ محول كهرباء للضغط العالى بشركة الكهرباء والمغذية لعدد من القطاعات لمحطات الخط الثانى مما أدى الى فصل التيار عن عدد من القطاعات من محطة شبرا الخيمة حتى محطة الشهداء، وأنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وتم العمل على إصلاحة وعودة التيار الكهربائي إلى طبيعتها.

وأشار بيان مترو الأنفاق إلى أن حركة القطارات بالخط الثانى والخطوط الثلاثة تعمل بشكل طبيعى وبكامل طاقتها بعد اصلاح العطل المفاجئ.