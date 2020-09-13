نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع الرطوبة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة وارتفاع في معدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي خلال تلك الفترة، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.

طقس غدا الإثنين:

وأوضحت الهيئة الي البلاد طقس غدا الإثنين مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد فيما يكون شديد الحرارة علي شمال الصعيد.

وتكون الظواهر الجوية غدًا الاثنين والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة علي جنوب سيناء تؤدي الي اضطراب الملاحة.

طقس يوم الثلاثاء المقبل:

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الثلاثاء المقبل طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد فيما يكون شديد الحرارة علي شمال الصعيد.

وبالنسبة الظواهر الجوية يوم الثلاثاء المقبل والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة علي جنوب سيناء تؤدي الي اضطراب الملاحة.

طقس يوم الأربعاء المقبل:

وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد طقس يوم الإثنين المقبل مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلة على السواحل الشمالية وحار علي شمال صعيد بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية يوم الأربعاء المقبل والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح نشطة علي جنوب سيناء تؤدي الي اضطراب الملاحة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

وتسجل درجات الحرارة غدًا السبت بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 30.

وتبلغ درجات الحرارة غدا الإثنين بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.

وتسجل درجات الحرارة غدا الإثنين بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 39 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 30.

وفيما يخص درجات الحرارة يوم الأربعاء بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.

