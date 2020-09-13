فيديو .. النائب العام يعتمد إطلاق خدمة العرائض الإلكترونية الموحدة

اعتمد المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، اليوم الأحد، إطلاق إدارة التحول الرقمى ومركز معلومات النيابة العامة، بمكتب النائب العام خدمة منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام، عبر الموقع الرسمى للنيابة العامة www.ppo.gov.eg، وذلك فى إطار تفعيل سياسة التحول الرقمى بـ النيابة العامة وميكنة أعمالها، عوضًا عن الشكاوى التى كانت تتلقاها عبر موقع google Form منذ بدء العام القضائى الحالى، وتطويرًا لآلياتها.





وتتيح الخدمة لذوى الشأن أو وكلائهم داخل مصر وخارجها -إلكترونيًّا عن بُعد- تقديم عرائضهم وشكاواهم وبلاغاتهم، وما يُرفق بها من صور مستندات أو روابط إلكترونية بأى من المواد المصورة أو الحسابات أو الصفحات المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعى أو الشبكة المعلوماتية، والتى تُدلل على مضمون العريضة، كل ذلك دون الحاجة إلى التوجه إلى مكتب النائب العام، أو أى من مقار النيابات على مستوى الجمهورية.

كما تكفل الخدمة تسهيل متابعة العرائض المقدمة وما آلت إليه إلكترونيًّا عن بُعد برسائل نصية ترسلها النيابة العامة إلى مقدمى العرائض عبر الهواتف المحمولة والبريد الإلكترونى، فضلًا عن توفير خدمة متابعتها مباشرة عبر موقع النيابة العامة الرسمى المشار إليه.

وأنشأت النيابة العامة فى إطار إطلاق تلك المنظومة برنامجًا إلكترونيًّا داخليًّا بين المكتب الفنى للنائب العام، وسائر النيابات على مستوى الجمهورية، لتداول العرائض الإلكترونية والقرارات المتخذة بشأنها والاطلاع على ما آلت إليه، وجرى تدريب عدد من أعضاء النيابة العامة والموظفين بها على استخدامه، وأسفرت نتائج تشغيله تجريبيا عن تقليص متوسط الفترة التى تُرسل فيها العريضةُ من المكتب الفنى للنائب العام إلى النيابة المختصة لفحصها إلى نحو ما لا يتجاوز أربع ساعات، وذلك عوضًا عن الفترة التى تُتداول فيها الأوراق العادية والتى تبلغ نحو أسبوعين أو أكثر، إذ كفلت تلك المنظومة ترابطا إليكترونيا ناجزًا داخل النيابة العامة على مستوى الجمهورية، تسهيلًا على المواطنين وحفظًا لأوقاتهم، وحرصًا على تحقيق العدالة الناجزة.

ويُشترط لقبول النيابة العامة تلك العرائض تقديمُ البيانات المطلوبة من مقدميها ضمانًا لجديَّة ما تقدموا به، وإثبات صفاتهم فيها بإرفاق صور المستندات الدالة على ذلك، علمًا بأن النيابة العامة لن تقبل من بين تلك العرائض طلبات الطعن على الأحكام بطرق الطعن العادية وغير العادية، والشكاوى المتعلقة بالتماس إعادة النظر فى الأحكام، أو التظلمات من القرارات أو الأوامر الصادرة من النيابة العامة، وترتبط بمواعيد إجرائية، كل ذلك حفظًا على عدم إهدار الحقوق بفوات تلك المواعيد الإجرائية المقررة قانونًا لمثل هذه الإجراءات، والتى يظل حقُّ مقدمها فيها مكفولًا فقط بتوجهه مباشرة إلى مكتب النائب العام أو النيابة المختصة.

وفى إطار ضمان جدية ما يُقدَّم من عرائض، وللحفاظ على جودة وكفاءة هذه الخدمة وحسن سيرها، تقرر تقدير مقابل لها يسدد إلكترونيًّا عن بُعد باستخدام بطاقات الائتمان البنكية أو بطاقات ميزة الحكومية، فضلًا عن تخصيص قسمًا للدعم الفنى بمركز معلومات النيابة العامةـ عبر البريد الإلكترونى [email protected]، أو عبر تطبيق واتساب من خلال الرقم الهاتفى 01111755959.

وخدمة منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام هى خدمة اختيارية لا تمنع صاحب الحق أو الشكوى من التقدم بعريضته أو شكواه إلى مكتب النائب العام أو النيابة المختصة.